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BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan'dan 35. kuruluş yıl dönümüne özel rap şarkılı film

Türk savunma sanayisinin roket ve füze tasarımındaki lider kuruluşu Roketsan, 35. kuruluş yıl dönümüne özel imaj filmi yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu Roketsan, 14 Haziran 1988'de başlayan teknoloji geliştirme yolculuğunda 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Yarın İçin Yüksel" temalı özel imaj filmi hazırlandı.

Roketsan tarihindeki önemli kilometre taşlarına yer verilen filmde, şirketin başarısının arkasındaki mirasa ve motivasyona vurgu yapıldı.

Roketsan'ın yüksek teknolojiye dayalı teknoloji üslerinden görüntülerin yer aldığı filmde, 35. kuruluş yıl dönümü için bestelenen rap şarkı kullanıldı.

Hem şarkı sözlerinde hem de filmdeki test görüntülerinde şirketin son dönemde geliştirdiği CİRİT, TAYFUN, ATMACA, BORA, SİPER, HİSAR gibi roket ve füzelerin test görüntülerine yer verildi.

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