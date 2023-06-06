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İsmail Saymaz CHP’deki o isimlere yüklendi: Taş devrinden beri CHP’deler

Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu'nun cilalı taş devrinden beri CHP'de yönetici olduğunu söyleyen Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu seçimden sonra özeleştiri yapmamasına tepki gösterdi. 

Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yenilediği MYK konuşuldu.

Yazar İsmail Saymaz, "Parti değil emekli kahvesi, 40’ta geliyorsun 70’te çıkıyorsun! Böyle şey mi olur?" dedi.

Değişim beklentisiyle MYK oluşturulduğunu söyleyen Saymaz, Faik Öztrak'ın 5 dönem Bülent Kuşoğlu'nun 4 dönemdir milletvekili olduğunu söyledi.

Saymaz, "Değiştirecekseniz onları değiştirin. CHP'yi Faik Öztrak'a mı zimmetlediler." dedi.

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