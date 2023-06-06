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Fatih Portakal 'Ben ya safım ya aptalım' deyip Kılıçdaroğlu'na saydırdı! Seçimden önce ne demişti?

Fatih portakal, kişisel Youtube yayınında CHP Genel Başkanı için “Kemal Kılıçdaroğlu benim gözümde basiretsiz ve korkak bir liderdir" deyip ekledi: "Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. Yazık ya. Saf mıyım ben, ya safım ya aptalım.” Bunun üzerine Fatih Portakal'ın seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na verdiği destekler ortaya döküldü.

Bugün 'Fatihler'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövme günü... Fatih Aytaylı'nın "Apartman yöneticisi olması gerekirken parti lideri olmuş" diyerek yerden yere vurduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na Fatih Portakal da "korkak ve basiretsiz" diye yüklendi. Bunun üzerine Fatih Portakal'ın seçim öncesi ateşli biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve yüzde 62 oy aldığını gösterdiği anketler dolaşıma sokuldu. 

Basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz!

Fatih Portakal, kendi YouTube kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Fatih Portakal'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

- CHP’de bunu göremiyorsunuz, basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir.

Ya safım ya aptalım yani o zaman!

- Yani öyle atıp tutan demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. İyi oluyor aslında, böyle tanımamız da iyi oluyor insanları.

- Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman.

Başkası aday olsa ona oy verecektim

- Ama değişime inandım ben, her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a vermezdim, onlar hariç. Ama artık yeter benden pas diyorum.

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