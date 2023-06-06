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DÜNYA

Ukrayna'da sel tehdidi! Nova Kakhovka barajı bombalanarak yıkıldı zamana karşı yarış başladı

UKRAYNA'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkıldı. 5 saat içinde su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması bekleniyor. Sel riski bulunan bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler için zamana karşı yarış başladı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Dün taarruza geçen Ukrayna'dan gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.


Uluslararası haber ajansları Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajının vurulduğu bilgisini 'acil' kodu ile abonelerine duyurdu.

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Rusya ise bu iddiayı reddetti.

Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. 5 saat içinde su seviyesinin kritik seviyeye ulaşacağı uyarısı yapıldı.

80 yerleşim yeri etkilenebilir

Rus devlet haber ajansı, barajın büyük hasar aldığını ve su baskınlarının yaşandığı iddiasını doğruladı. Söz konusu haberde 80 yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi, saldırı 'terör eylemi' olarak nitelendirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde ise şu anda risk olmadığı ifade edildi.

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