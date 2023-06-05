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CHP

Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" yorumu yaptı.

Özgür Özel, Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün konuğu oldu.

İlker Karagöz, Özgür Özel’e Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki istifa tartışmalarını sordu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, o soruya şöyle yanıt verdi: “Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın AK Partili çıkar.

Sayın Genel Başkanının istifası ile ilgili bir tartışma duymuyorum. Partiler seçimi çok kötü sonuçla kaybedersiniz, fahiş hata sonucu kaybedersiniz lider istifa eder gider. CHP, %52'ye 48 bitmiş bu seçim. 

Alınmış 25.5 milyon oy ve aldığımız oyların beklentileri, korkuları, endişeleri, umutları ve onları umutsuz bıraktığınızda karşınızdakinin nasıl zalim olduğunu bildiğiniz için. Biz bu seçimi 58'e 42 kaybetsek, başka bir iktidar davranışı refleksi görürsünüz. Şimdi başka, dağılıp paramparça olursak başka, bir arada dimdik olursak başka.”

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