Samsun'da deniz ve kara birleşti! Ekipler alarmda görüntüler feci

SAMSUN'da şiddetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre ise yağış yarın akşam saatlerine kadar sürecek. Kentte bugün okullar tatil edildi birçok iş yerini evi su bastı. Son gelen görüntülerde ise deniz ve karanın birleştiği görülüyor. İşte kentten gelen son haberler...

Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla sel oluştu, yollar çöktü. Rögar kapaklarından sular fışkırdı, yolların çökmesi sonucu araçlar mahsur kaldı.

Samsun-Ladik kara yolunda şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor



Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.

5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı



Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Samsun il genelinde ve Ordu çevrelerinde yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun Valisi: Kısa sürede müdahale ediliyor

Samsun İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında AFAD'da toplandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı "Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunmakta. Meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinden kısa sürede müdahale ediliyor" dedi.