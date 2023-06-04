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River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!

Arjantin Ligi'nde River Plate - Defensa mücadelesinde bir taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti.

Arjantin Ligi'nde D-Smart'tan canlı yayınlanan River Plate-Defensa karşılaşmasında acı bir olay yaşandı. Maçın 14. dakikasında bir taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti. Yetkililerin açıklamasına göre 53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Monumental Stadyumu'ndaki Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

River Plate'den yapılan açıklamada, "Tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya ölen taraftarın çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Hakem Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu ve karşılaşma tatil edildi.

Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.

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