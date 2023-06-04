BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
POLİTİKA

Nureddin Nebati görevi devretti derin bir 'oh' çekti!

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Nureddin Nebati’den devraldı. Devir teslim töreninde Nebati, görevi devredince derin bir "oh" çekti. o anlar kameralara böyle yansıdı.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlıklarda bugün devir teslim heyecanı yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak olan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek, devir teslim töreninde kritik açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Rasyonel zemine dönme dışında seçeneğimiz kalmadı" dedi. Şimşek, "Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi ve her alanda öngörülebilirliğin artması hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan devir teslim töreninde çarpıcı bir an da yaşandı. Eski bakan Nureddin Nebati görevi Şimşek'in devir teslim konuşması bittiği ve teşekkür ettiği sırada derin bir "oh" çekti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!
Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı dünya basını yazdı kabinenin kilit isimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı dünya basını yazdı kabinenin kilit isimleri
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"
Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu
LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu
Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!
Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!
14 yıllık birliktelik sonlanıyor! Real Madrid, Karim Benzema ayrılığını açıkladı
14 yıllık birliktelik sonlanıyor! Real Madrid, Karim Benzema ayrılığını açıkladı
Aydın’ın ihracatı 84 milyon dolara yükseldi
Aydın’ın ihracatı 84 milyon dolara yükseldi
Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması "plastik kirliliğine çözüm"
Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması "plastik kirliliğine çözüm"
Eczacıbaşı Dynavit, eski oyuncusu Naz Aydemir Akyol'u transfer etti
Eczacıbaşı Dynavit, eski oyuncusu Naz Aydemir Akyol'u transfer etti
Ardahan'da bataklığa saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı
Ardahan'da bataklığa saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı