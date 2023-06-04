Nureddin Nebati görevi devretti derin bir 'oh' çekti!

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Nureddin Nebati’den devraldı. Devir teslim töreninde Nebati, görevi devredince derin bir "oh" çekti. o anlar kameralara böyle yansıdı.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlıklarda bugün devir teslim heyecanı yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak olan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek, devir teslim töreninde kritik açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Rasyonel zemine dönme dışında seçeneğimiz kalmadı" dedi. Şimşek, "Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi ve her alanda öngörülebilirliğin artması hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan devir teslim töreninde çarpıcı bir an da yaşandı. Eski bakan Nureddin Nebati görevi Şimşek'in devir teslim konuşması bittiği ve teşekkür ettiği sırada derin bir "oh" çekti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.