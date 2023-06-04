Erdoğan Bahçeli'yi anons etti! Salonda alkış tufanı koptu törende en çok alkışı Bahçeli aldı anlar böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde teşekkür ettiği isimler arasında en çok alkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldı. Erdoğan'ın jesti sonrası Bahçeli'nin verdiği karşılık kameralara böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi.

Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinde çok büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi unutmadı.

Erdoğan'ın konuşmasında teşekkür ettiği isimler arasında en çok alkışı olan Bahçeli oldu.

Erdoğan, "Cumhur ittifakının bu süreç içerisinde beraber bu mücadeleyi yürüten Devlet Bey'e şahsım tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra salondaki konuklar uzun süre Bahçeli'yi alkışladı.

Yanında bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Bahçeli'ye dönerek alkışladı.

Erdoğan'ın vefası sonrası Bahçeli'nin de alkışla karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı.