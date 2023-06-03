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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin ederek göreve başladı! İşte o yemin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından TBMM'de yemin ederek görevine başladı, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alan Erdoğan, yemin töreni sonrası Anıtkabir'i ziyaret edecek. 

İşte Cumurbaşkanı Erdoğan'ın ettiği yemin...

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

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