AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı! TBMM'deki o anlar Twitter'da gündem oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek TBMM'de "yemin" metnini yanlış okudu. Tek bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiği için diğer milletvekillerinin itirazıyla karşılaşan Gökçek, oturumu yöneten Devlet Bahçeli'den de uyarı aldı. Gökçek’in yemini ikinci tekrarında kabul edildi.

TBMM’de bugün yeni dönem başlarken milletvekilleri de sırayla yemin ediyor. AK Parti listelerinden Ankara’dan milletvekili seçilerek 28. Dönemde Meclis sıralarında oturmaya hak kazanan, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de kendisine sıra gelince milletvekili yemini için kürsüye çıktı.

Osman Gökçek, yemin metnindeki "içinde" kelimesinin yerine "içerisinde" deyince Meclis'te itirazlar yükseldi. İtirazların ardından Meclis'te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de uyarısını alan Osman Gökçek, ‘tekrar okuyorum’ dedikten sonra yemin metnini ikinci kez okudu. Gökçek'in yemini ikinci okumasında onaylandı...

Meclis'te yaşanan o anlar Twitter'da "Osman Gökçek" etiketiyle gündem oldu. Osman Gökçek, yemin metnini yanlış okumasıyla eleştiri aldı.