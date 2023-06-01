Muharrem İnce haklı çıktı! Candaş Tolga Işık'ın paylaştığı video gündem oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aylar önce söylediği "Seçim oldu mu bunlar pazartesi günü istifa edecekler CHP'den. CHP parlamentoda ana muhalefet olamayacak yazık değil mi?" sözü sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adaylığından seçime 3 gün kala çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçim sürecinde Millet İttifakı'na yönelik eleştirileri bir bir haklı çıktı.

CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partili 10 milletvekili Meclis'teki yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Meclis'te kendi partimiz adı altında yemin edeceğiz" dedi.

"Adam haklı çıktı"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, seçim kampanyası döneminde programına konuk olan İnce'nin iddiasını "Adam haklı çıktı!" diyerek paylaştı.

Söz konusu programda İnce, "Bakın size bir şey söyleyeyim size. Seçim oldu mu bunlar pazartesi günü istifa edecekler CHP'den. CHP parlamentoda ana muhalefet olamayacak. Yazık değil mi" diyor.

"Ne öngörüsü göreceksiniz"

Işık'ın "Bu sizin öngörünüz bu sizin yorumunuz" itirazına İnce, "Ne öngörüsü göreceksiniz" diye karşılık veriyor.