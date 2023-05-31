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SEÇİM2023

CHP'li Özgür Özel'in 3 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 3 yıl önce verdiği bir röportajdaki "Cumhuriyetin 100. yılında Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra demekki yapamıyorsunuz demektir" sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Seçim sonuçlarıyla sarsılan CHP'de eleşiri okları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına yöneldi.

Hedefteki isimlerden birisi olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 1 Ekim 2020 tarihli bir röportajı Twitter'da yeniden dolaşıma girdi.

"Kaybederseniz zaten olmamalısınız"

Özel, orada yaptığı konuşmasında "Belki birilerinin siyasete girdiği yaşta siyasetten çekilmeyi hayal ediyorum. Bunun içinde belki bir sonraki seçimde milletvekili adayı olmamakla bu zaten iyi çözümdür. Kazanırsa yoksunuzdur kaybederseniz zaten olmamalısınız artık yani. Cumhuriyetin 100. yılında Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sora demekki yapamıyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.

Dün milletvekili kaydı yaptıran Özel, basın mensuplarına seçim değerlendirmesi yapmıştı. 

"Milletimizden yetki alarak geldim adayım"

Grup Başkanlığı’na aday olup olmadığına ilişkin soruya Özel, “Ben bu süreçte milletimizden yetki alarak geldim, adayım. Eğer bir başkan adayımız olursa şu anda bir başka adayımız yok ama bir başka aday olacak olursa da burada seçimle yapma kararındayız” cevabını verdi.

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