BIST 4.951
DOLAR 20,70
EURO 22,25
ALTIN 1.305,36
MEDYA

Atatürk mezarından çıkıp aday olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanır! Cüneyt Özdemir'den bomba sözler

28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yenilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunanlar kervanına Cüneyt Özdemir de katıldı. Kılıçdaroğlu'na aday olmaması ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmesini öneren Özdemir, "Çünkü Şu anda Atatürk mezarından kalkıp gelse, Kılıçdaroğlu'na karşı aday olsa Kılıçdaroğlu kazanır" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güzel ve onurlu bir veda' çağrısında bulundu. İsim vermeden "baba-oğul meselesi var ya" diyerek koltuğu Ekrem İmamoğlu'na devretmesi çağrısı yapan Özdemir, Kılıçdaroğlu istemediği takdirde kendisi CHP liderliği koltuğundan Atatürk mezarından çıkıp gelse bile indiremeyeceğini öne sürdü.

Olağanüstü kongre toplaması yetmez

"Kılıçdaroğlu olağanüstü kongre çağrısı yapmalı" diyen Cüneyt Özdemir şöyle devam etti:

- Yalnız olağanüstü çağrısı yapması yetmez. Çünkü biliyoruz ki şu andaki delegeleri zaten Kılıçdaroğlu seçti yıllardır.

Atatürk mezardan kalsa Kılıçdaroğlu yener!

- Çok iddialı söylüyorum, Mustafa Kemal Atatürk mezarından çıksa gelse CHP'ye ya da İsmet İnönü mezardan çıkıp gelse, Kemal kılıçdaroğlu ile karşı karşıya yarışa girseler Kılıçdaroğlu kazanır bu delege sistemiyle.

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan!

-  Neden? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan oldu meselesi gibi.  Yıllar içerisinde genel başkan kendi görüşüne yakın olanları, kendisini destekleyenleri delege olarak seçiyor. Delegeler de toplanıp onu genel başkan seçiyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı
Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı
Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı: 14 milyon liralık araç pert oldu
Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı: 14 milyon liralık araç pert oldu
TOBB’da platform şiddetli yağmur sebebiyle çöktü
TOBB’da platform şiddetli yağmur sebebiyle çöktü
CHP genel merkezinde herkes ağladı Özlem Gürses'in gözleri doldu
CHP genel merkezinde herkes ağladı Özlem Gürses'in gözleri doldu
Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti: 'Git Kemal'e oy ver yoksa Erdoğan gelecek' devri bitti
Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti: 'Git Kemal'e oy ver yoksa Erdoğan gelecek' devri bitti
Kız çocuğunu içki masasında oynattılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi
Kız çocuğunu içki masasında oynattılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi
Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında arbede! İBB imar müdürü hastanelik oldu
Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında arbede! İBB imar müdürü hastanelik oldu
Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü
Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü
Japonya'yı dev hortum vurdu! Tüyler ürperten görüntü amatör kamerada!
Japonya'yı dev hortum vurdu! Tüyler ürperten görüntü amatör kamerada!
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi
Seçim kutlamalarındaki sarıklı şalvarlı dansı olay olmuştu! "Kur'an'a göre uygun değil, bir an nefsimize uyduk"
Seçim kutlamalarındaki sarıklı şalvarlı dansı olay olmuştu! "Kur'an'a göre uygun değil, bir an nefsimize uyduk"
İstanbul'da trafikte 'ters yön' kavgası! Sürücüler birbirine gidi: Demir sopalı kavga kamerada!
İstanbul'da trafikte 'ters yön' kavgası! Sürücüler birbirine gidi: Demir sopalı kavga kamerada!