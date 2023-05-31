Atatürk mezarından çıkıp aday olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanır! Cüneyt Özdemir'den bomba sözler

28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yenilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunanlar kervanına Cüneyt Özdemir de katıldı. Kılıçdaroğlu'na aday olmaması ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmesini öneren Özdemir, "Çünkü Şu anda Atatürk mezarından kalkıp gelse, Kılıçdaroğlu'na karşı aday olsa Kılıçdaroğlu kazanır" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güzel ve onurlu bir veda' çağrısında bulundu. İsim vermeden "baba-oğul meselesi var ya" diyerek koltuğu Ekrem İmamoğlu'na devretmesi çağrısı yapan Özdemir, Kılıçdaroğlu istemediği takdirde kendisi CHP liderliği koltuğundan Atatürk mezarından çıkıp gelse bile indiremeyeceğini öne sürdü.

Olağanüstü kongre toplaması yetmez

"Kılıçdaroğlu olağanüstü kongre çağrısı yapmalı" diyen Cüneyt Özdemir şöyle devam etti:

- Yalnız olağanüstü çağrısı yapması yetmez. Çünkü biliyoruz ki şu andaki delegeleri zaten Kılıçdaroğlu seçti yıllardır.

Atatürk mezardan kalsa Kılıçdaroğlu yener!

- Çok iddialı söylüyorum, Mustafa Kemal Atatürk mezarından çıksa gelse CHP'ye ya da İsmet İnönü mezardan çıkıp gelse, Kemal kılıçdaroğlu ile karşı karşıya yarışa girseler Kılıçdaroğlu kazanır bu delege sistemiyle.

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan!

- Neden? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan oldu meselesi gibi. Yıllar içerisinde genel başkan kendi görüşüne yakın olanları, kendisini destekleyenleri delege olarak seçiyor. Delegeler de toplanıp onu genel başkan seçiyor.