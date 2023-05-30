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CHP genel merkezinde herkes ağladı Özlem Gürses'in gözleri doldu

Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi’nde takip eden gazeteci Özlem Gürses seçim gecesi yaşananları anlattı. Gürses, "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. En çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm" dedi.

Seçim sonuçları CHP için tam bir yıkım oldu. Seçim sonuçlarının yol açtığı hayal kırıklığı yerini gözyaşlarına bıraktı.

CHP Genel Merkez'inde takip eden gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında yaptığı yayında o gece yaşananları anlattı.

Sonuçların açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde çok kişinin ağladığını söyleyen Gürses "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi. Ben en çok gençlik kollarındaki gençlerin ağlamasına üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum" dedi.

Gürses'in bu anlarda gözlerinin dolduğu dikkat çekti.

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