Kız çocuğunu içki masasında oynattılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi

KAYSERİ'de alkollü bir masada küçük bir kız çocuğunun oynatılması büyük tepki çekti. Kayseri Valiliği, sosyal medyada görüntüleri yer alan konuyla ilgili açıklama yaptı. Sorumlular tespit edilerek gerekli işlem başlatıldı.

Kayseri Valiliği, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasıyla ilgili sorumluların tespit edildiğini, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."