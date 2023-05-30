Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e isyan etti! "Yenildiniz, seçimi kaybettiniz istifa edin..."

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Pati lideri Meral Akşener aşta olmak üzere Altılı masa ortağı liderleri istifaya çağırdı. "Ülkenin bu şartlarında bile mağlup oldunuz. İktidara gelemediniz, insanlara umut olamadınız" diyen Fatih Portakal, "Ülkede değişim olmadıysa siz kendinizi değiştirin" çağrısı yaptı.

Sözcü TV'de program sunan Fatih Portakal "Mağlup oldunuz, iktidara gelemediniz" diyerek hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener'den istifa edip koltuğu gençlere bırakmalarını istedi. Sözcü TV'de sunduğu ana haber bülteninde seçimi yorumlayan Portakal, "Ülkenin bu şartlarında bile mağlup oldunuz. İktidara gelemediniz, insanlara umut olamadınız. O koltuklarda bence oturmamanız gerekiyor." dedi. İşte Fatih Portakal'ın o sözleri...

- Önce Kılıçdaroğlu, ardından da Meral Akşener konuştu. İkisinin de istifa etmeye niyeti yok. Türkiye'deki demokrasi maalesef bu. Kemal Bey hak etmedi mi? Evet, hak edilmiş bir mağlubiyet veya helaliyle kaybedilmiş bir seçim.

Kemal Bey artık siz bu partiden gitmelisiniz

- Kemal Bey, bir yurttaş olarak ben hiçbir partiden değilim, kerhen de sizlere oy veriyorum onu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Ve siz yerel seçimdi o seçimdi, bu seçimdi diyerek ertelememeniz gerekiyor ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var.

Çocuklarınıza, eşinize, torunlarınıza vakit harcayın

- Bakınız seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık. Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınıza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor.

Değişim olamadı. O zaman siz değişin, koltuğu siz bırakın

- Son haftadaki savruluşunuz bile aslında bir çaresizliğin göstergesi. Bakın kibarlığınıza, sakinliğinize hiç bir şey demiyorum. Keşke değişim olabilseydi ama değişim olamadı. O zaman siz değişin, o zaman siz değiştirin, o zaman bu koltuğu siz bırakın.

"Meral Hanım'ın da görevi bırakması gerekiyor"

- Aynı sözüm Meral Hanım için de geçerli. Diğerleri için de geçerli. Hadi onlar yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan 'Ya biz daha genciz yolumuz var' diyebilirler. Ama Meral Hanım'ın da bence görevi bırakması yenilere vermesi gerekiyor.

"O koltuklarda bence oturmamalısınız"

- Ya mağlup oldunuz ya. Adaletsiz bir seçim diyorum evet. Ama mağlup oldunuz. Ülkenin bu şartlarında siz iktidara gelemediniz. İnsanlara umut olamadınız. O koltuklarda bence oturmamanız gerekiyor. Çünkü oturursanız, İnsanların umudunu yok edeceksiniz farkında mısınız?