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Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

THY uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında 'Rötar' tartışması yaşandı. Uçağın Bakan Nebati nedeniyle rötar yaptığını düşünen yolcular duruma tepki gösterirken, Nebati 'Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim' karşılığını verdi.

Türk Hava Yolları'nın Ankara İstanbul uçuşunda hava şartları nedeniyle rötar yaşandığı duyuruldu. Ancak uçakta bekleyen bazı yolcular, rötarın sebebinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

"Hak hukuk adalet" sloganları attılar

Yolcuların Nebati'ye yönelik tepkileri, uçakta gerginliği artırdı. Bazı yolcuların "Hak hukuk adalet" sloganları attığı görüldü.

Bakan Nebati: Seçimi ak parti kazandı, hazmedin

Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap verdi. Olay anı uçaktaki diğer yolcular tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.

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