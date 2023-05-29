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YEREL

İzmit Körfezi'nde korkutan kimyasal reaksiyon

Kocaeli'de Safiport Limanı'na yanaşan gemiden indirilen ve çok zehirli olduğu bilinen alüminyum fosfit, iklim değişikliği sebebiyle yandı. Zehirli gazlar şehrin üzerine yayılırken, AFAD, itfaiye ve Kocaeli Valiliği ekipleri gece boyu mücadele etti. Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren müdahale neticesinde söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 22.00'da Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nem ve su ile temas etmesi halinde tutuşabilen alüminyum fosfit, Safiport Limanı'na yanaşan bir gemiden indirildiği sırada alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Safiport Limanı'na AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendi önlemlerini alıp, gaz maskelerini takarak yangına müdahale etti. Aynı zamanda konu Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne de bildirildi. Ekipler, yanan maddelerin üzerini toprak ile kapatarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması yaklaşık 6 saat sürdü. Yangın güçlükle kontrol altına alındı ancak zehirli maddeden sızan gazlar şehre yayıldı. Yanan madde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ'a götürüldü. Kocaeli Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Gemide kullanılan alüminyum fosfitin, bertaraf edilmek üzere depolanmak için indirildiği, bu sırada yangının çıktığı öğrenildi.

Ölümcül bir madde
Bulunduğu ortamda tüm canlıları bütün biyolojik dönemlerinde yok edebilmesi ve tarım ürünlerinde kalıntı bırakmaması sebebiyle sık kullanılan fosfit, ölümcül bir gaz olarak biliniyor. Alüminyum fosfit zehirlenmelerinde ölüm oranları alınan doza bağlı yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Tahılların, hayvan yemlerinin ve yaprak halindeki tütünlerin depolanmasında, kemirgen öldürücü (rodentisit) ve böcek öldürücü (insektisit) olarak kullanılıyor. Asya ülkelerinde özellikle Hindistan’da ucuz, kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bir çok zehirlenmenin etkeni. Fosfin gazı preparat olarak kile emdirilmiş alüminyum fosfit tabletleri halinde ülkemizde de kullanılıyor. Özgün bir antidotu bulunmayan alüminyum fosfitin zehirlenmelerinde ölüm oranları oldukça yüksek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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