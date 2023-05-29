Çiğdem Toker'den Fox TV'de seçim açıklaması: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değil

Gazeteci Çiğdem Toker, FOX TV'de seçim sonuçlarının konuşulduğu programda tartışılacak ifadeler kullandı. Şu anda bu ülkenin hukuk standartlarını taşımadığını savunan Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu sonuçlarının konuşulduğu FOX TV canlı yayınında tartışılacak değerlendirmeler geldi.

Seçim sonuçlarını takip edildiği programda gazeteciler sonuçlarını yorumladı. Yazar Çiğdem Toker, "Demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor bu ülke, bu yönetim taşımıyor" dedi.

"Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"

"Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir" diyen Toker, "Yurttaşların diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım, bunu için çaba göstermemiz lazım. Demokratik protestoları hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım bunu siyasal aktörlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.