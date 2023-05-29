BIST 4.759
DOLAR 20,10
EURO 21,58
ALTIN 1.259,19
MEDYA

Çiğdem Toker'den Fox TV'de seçim açıklaması: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değil

Gazeteci Çiğdem Toker, FOX TV'de seçim sonuçlarının konuşulduğu programda tartışılacak ifadeler kullandı. Şu anda bu ülkenin hukuk standartlarını taşımadığını savunan Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu sonuçlarının konuşulduğu FOX TV canlı yayınında tartışılacak değerlendirmeler geldi.

Seçim sonuçlarını takip edildiği programda gazeteciler sonuçlarını yorumladı. Yazar Çiğdem Toker, "Demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor bu ülke, bu yönetim taşımıyor" dedi.

"Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"

"Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir" diyen Toker, "Yurttaşların diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım, bunu için çaba göstermemiz lazım. Demokratik protestoları hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım bunu siyasal aktörlere söylüyorum" ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seçimin ardından FETÖ firarisi Hakan Şükür, Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti
Seçimin ardından FETÖ firarisi Hakan Şükür, Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti
İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü!
İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü!
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi! Yeni görüntüler çok ürkütücü
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi! Yeni görüntüler çok ürkütücü
İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na: Ortada başarısızlık var
İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na: Ortada başarısızlık var
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucu açıklaması! "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız"
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucu açıklaması! "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız"
CHP'liler çok öfkeli: Bu gece istifa edeceksin piro!
CHP'liler çok öfkeli: Bu gece istifa edeceksin piro!
Murat Ağrıel'in Halk TV'de yaptığı yorum olay oldu: Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"
Murat Ağrıel'in Halk TV'de yaptığı yorum olay oldu: Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"
CHP Genel Merkezi'ndeki ekranlarda CHP verileri yok!
CHP Genel Merkezi'ndeki ekranlarda CHP verileri yok!
CHP'nin veri sistemi yine bekleneni veremedi
CHP'nin veri sistemi yine bekleneni veremedi
Meral Akşener'de görevlilere çağrı: "Son ana kadar sanıklarda kalın"
Meral Akşener'de görevlilere çağrı: "Son ana kadar sanıklarda kalın"
Üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışırken yakalandı! Savunması pes dedirtti...
Üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışırken yakalandı! Savunması pes dedirtti...
Toplu oy kullanmak isterken suçüstü yakalandı! CHP'li vekil o anların görüntüsünü paylaştı
Toplu oy kullanmak isterken suçüstü yakalandı! CHP'li vekil o anların görüntüsünü paylaştı