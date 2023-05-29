İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na: Ortada başarısızlık var

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonuçlarını değerlendiren İsmail Saymaz, "Salgına ekonomik krize rağmen geldi adam yine birinci oldu. Bu seçimi aldıysa kardeşim 'ben gene de başarılı oldum' denir mi? 'Ben yenildim ama gene de başarılıyım' denir mi? Ortada başarısızlık var. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan yüzde 42.16 ile kazandı. Ekranlarda gazetecilerden seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler geldi

Sözcü TV'de seçim sonuçlarını takip eden yazar İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'na faturayı kesti ve seçim sürecinde izlenen politikaları bir bir sıraladı.

İsmail Saymaz konuşmasında: "Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Babacan ile ayrı ittifak grup seçime girecekti. Bu sayede daha fazla oy alacaklarını düşünüyorlardı. Ali Babacan reddetti." dedi.

Saymaz şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaorğlu 13 yıldır partiyi yönetiyor. Erdoğan ile son kez kozlarını paylaştı. Saygım var. Anketlerde 6 ay önce muhalefetten kim aday olması gerektiği sorulduğunda ya 3. ya 4. idi. Kılıçdaroğlu idi"

"Bir dolu hata yapıldı"

Fatih Portakal "Kılıçdaorğlu'nun yerel seçimlere 11 ay kala görevi bırakıp 'Kongremizi yapalım, yeni genel başkan partinin başına geçsin, seçimi o götürsün' demeliydi mi demek istiyorsun?" diye sordu. Saymaz şöyle yanıtladı:

"Elbette. Liderlerin oy desteği ile Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bir dolu hata yapıldı. 7 Kocalı Hürmüz hükümeti kurar gibi hükümet kurma hatalıydı. Belediye başkanlarının pasifize edilmesi hatalıydı. 'Yenildim ama gene de başarılıydım' denir mi? Ortada bir başarısızlık var. Altılı masada oturan herkese ait başarısızlık."