CHP'liler çok öfkeli: Bu gece istifa edeceksin piro!
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP Genel Merkezi yakınına gelen bazı vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından basın mensupları CHP Genel Merkezi önünde kurulan ekranlardan sonuçları takip etti.
Bazı vatandaşların bağırarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ettikleri görüldü.