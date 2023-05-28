Binali Yıldırım kabinden geç çıkan eşine takıldı! "Hanım ne oldu, karar veremedin mi?"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, torunları ile Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Yıldırım, kabinden geç çıkan eşine, "Hanım ne oldu, karar veremedin mi?" diye seslendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanmak üzere Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Eşi Semiha Yıldırım, torunları ile Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Binali Yıldırım, oyunu zarfa koyduktan sonra eşi Semiha Yıldırım'ın kabinden çıkmasını bekledi. Bir süre sonra kabinden çıkan Semiha Yıldırım'a takılan Binali Yıldırım, "Hanım ne oldu, karar veremedin mi?" diye seslendi. Herkes gülüştü.

Binali Yıldırım, "Türkiye'nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir. İnşallah bu seçim sonucu Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla liderimizle Recep Tayyip Erdoğan'la beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." dedi