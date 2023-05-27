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SEÇİM2023

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti seçmenine: Günaha girmeyin

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 1 gün kala canlı yayında tartılaşacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy verenler. Yapmayın etmeyin günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu kapsamda seçime saatler kala FOX TV ekranlarına konuk oldu.

Burada seçime ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, konuşmaları sırasında AK Partili seçmeni hedef aldı.

"Samimimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez"

Vatandaşları günahkar olmakla suçlayan muhalefet lideri şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş sandığa giderken elini vicdanına koysun, oturup bir düşünsün. Dua ediyorsa, ettiği duanın ne anlama geldiğini bilsin. Hırsızlık yapana prim veremesin, kul hakkı yiyene prim vermesin, memleketin hali meydanda. 22 yılda memleketi bu hale getirdiler. Düzelen bütün dengeleri bozdular. Gidip hala Erdoğan'a oy verenler, yapmayın etmeyin günaha girmeyin. Samimimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez, girmemelidir zaten. Ahlaklı olmalı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı."

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