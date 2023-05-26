Dev ölü balina kıyıya vurdu! 13 metre uzunluğunda, patlama riski var halk uyarıldı!

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ölü mavi balina kıyıya vurdu.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesindeki Jiwani kasabasının kıyısında ölü bir mavi balina bulundu. Yaklaşık 8-10 gün önce öldüğü tahmin edilen balinanın şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya vurduğu belirtildi.

Ortalama 13 metre uzunluğundaki balinanın kıyıya çekilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı açıklanırken, bölgeye gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri ölüm nedenini araştırmak üzere balinadan kan ve doku örnekleri aldı.

Sahil güvenlik yetkilileri ise şişmeye başlayan balinanın patlama riskinin bulunması nedeniyle yerel halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyandı.

Uzunluğu 33 metreyi bulan mavi balinalar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alıyor.