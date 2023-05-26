Cumhurbaşkanı Erdoğan camide tekbirlerle karşılandı! Cemaate hitap etti, dua okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için gittiği Büyük Çamlıca Camisi'nde tekbirlerle karşılandı. Namaz sonrası dua eden Erdoğan, "Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için bugün Kısıklı'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'ne gitti. Erdoğan camideki vatandaşlar tarafından tekbirlerle karşılandı.
Cuma namazının ardından Çamlıca Camii’nin içinde cemaate hitap eden Erdoğan dua etti.
Erdoğan, "Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşurken cami cemaati tekbir getirmeye devam etti.