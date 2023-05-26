Ekrem İmamoğlu'ndan bomba iddia! HÜDA PAR'lılar kriz çıkarmasın diye Milletvekili yemin töreni ertelendi

Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'ta milletvekili seçilen 600 ismin Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreninin HÜDA PAR'lı 4 milletvekilinin yemin töreninde kriz çıkarıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını düşürmesinden korkulduğu için ertelendiğini iddia etti.

Habertürk'te Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te açıklamalar yaptı. HÜDAPAR’ın Milletvekili yeminini etmemek için yemin törenini ertelettiğini söyleyen İmamoğlu, “AK Parti listesinden seçilen HÜDAPAR milletvekili daha yeni açıklama yaptı, milletvekili yemininin değişmesini istiyor. Normalde bu hafta Meclis'te yemin olabilirdi, bu riskle yüzleşmemek için yemini seçimden sonraya attılar" dedi. İşte İmamoğlu'nun o iddiası...

Seçim öncesi kriz çıkmasın diye tören ertelendi...

- HÜDA PAR bu ülkenin resmi siyasi partisidir, doğru. Ama somut şaibeleri var. Bir milletvekili Serkan Ramanlı açıklama yapıyor. Diyor ki, "Meclis yemin metninin doğru metin olduğunu düşünmüyoruz, yemin metni değişmeli". Yeminin ertelenmesini bu açıklamaların ortaya çıkmaması için bu işi seçimden sonraya attıklarını düşünüyorum.

- Devletin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne mi karşısın? Demokratik laik devletten mi haz almıyorsun? İnsan hakları mı seni rahatsız ediyor ya da büyük Türk milleti demek mi? Meclis'te yemin krizi uzun süredir yaşanmıyor. Bu itiraz ne? Bunun hesabını vereceksiniz. Bu resmi ortağı. Bakın kendi listesinden AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın seçilen milletvekiliyle ilgili yorum.

Kırklareli yüzde 65 verdi Kemal Bey'e, ora da mı PKK'lı?

- Ayhan Ogan kim? Cumhurbaşkanı Danışmanı Sivil Dayanışma Platformu Başkanı. Tweet atıyor; "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir, PKK ile ne alakası var canım" diyor; yani ironi yapıyor. Ardından illeri sıralıyor. Ardahan, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Muş, Hakkari, Bitlis, Siirt, Mardin, Batman gibi illeri sıralıyor. Burada aldığı oyları sıralıyor. Kırklareli yüzde 65 verdi Kemal Bey'e, ora da mı PKK'lı? Bunların hiçbiri montaj değil. Birisi Cumhurbaşkanının danışmanı birisi de aday yaptığı Batman Milletvekili'nin düşüncesi.