Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Gel çekinme ikimiz de er meydanına çıkalım...

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan, TRT’deki propaganda konuşmasını paylaştı.Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ama ben yine de TRT’de çağrımı tekrarladım” notunu düştü.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “14 Mayıs geride kaldı millet seçimini yaptı ve ben sandıkta Erdoğan'la baş başa kaldım. Artık yalnızca o ve ben varız. Gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halkta soru sorsun. Sen ki kendine Reis dedirten, Sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin.” çağrısında bulunduğu TRT’deki propaganda konuşmasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ama ben yine de TRT’de çağrımı tekrarladım” notunu düştü.