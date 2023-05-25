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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "kayyum ataması" açıklaması! Belediyelere kayyum nasıl atanacak?

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur oylamada destek vermesi için Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı 7 maddelik anlaşmanın "belediyelere kayyum atanması" ile ilgili bölümünü bakın nasıl savundu?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki 7 maddelik sözleşmede en büyük tepkiyi 'kayyum ataması'nı içeren madde çekti. HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi vermeyecek mi diye tartışılırken, Kılıçdaroğlu'ndan kayyum sorusuna cevap geldi. 

Babala TV yayınında 'kayyum ataması' sorusuna cevap veren "Biz demokrasiyi istiyor muyuz istemiyor muyuz? Demokrasi istiyorsak belde halkı bir belediye başkanı seçti mi seçti. Ha bu belediye başkanı suç işleyebilir mi, suç işleyebilir. Suç işlediğinde ne yaparsınız delilleri toplarsınız. Mahkemeye verirsiniz, yargılanır mahkum olur. Kimse buna bir şey der mi, demez." dedi.

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