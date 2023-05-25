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GÜNCEL

Aç kalan iki ayı bahçesine dadandı: O anları kayıt altına aldı, ayıları böyle kovdu!

BOLU'nun Mengen ilçesinde aç kalan 2 ayı, köy merkezine inerek bir vatandaşın bahçesine girdi. Bahçesine giren 2 ayıyı gören vatandaş, bağırarak ayıları uzaklaştırdı. O anlar kaydedildi.

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyüne inen 2 ayı, arıcılık işi ile uğraşan Recai Saygı'nın bahçesine girdi. Aç kalan ve köy merkezine inen 2 ayı, Saygı'nın bahçesinde bulunan kovanlara yöneldi.

Evinin bahçesindeki ayıları gören Recai Saygı, kapıdan dışarı çıktı. Kapıdan çıkan Recai Saygı, ayılara bağırdı. Saygı'nın bağırması üzerine evin bahçesindeki 2 ayı koşarak uzaklaştı. Saygı, evinin bahçesine kadar gelen ayıları ve bağırdığı o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ayıların daha önce de köydeki arı kovanlarını yediği öğrenildi.

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