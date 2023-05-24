BIST 4.430
DOLAR 19,89
EURO 21,46
ALTIN 1.263,04
SEÇİM

Ümit Özdağ'dan 'İçişleri Bakanı olacak' iddiasına cevap! 'Ben isterim ama Altılı Masa...'

Kemal Kılıçdaroğlu'nu İçişleri Bakanlığı garantisi karşılığında desteklediği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hükümet kurulmadan seçim kazanılmadan ve altı parti karar vermeden bakanlık konusu olmaz dedik. Bakanlık isteğim var ama kararı altılı masa verir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Bakan olacağı iddia edilen Özdağ'dan son dakika açıklama geldi. 

İki bakanlık verildi iddiası ve o paylaşım...

Bu açıklamanın hemen ardından Özdağ'ın, Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri ve Kültür Bakanlıklarının Zafer Partisi'ne verilmesi garantisi aldığı haberi yayıldı. Özdağ'ın görüşme öncesi yaptığı "İçişleri Bakanı olarak göçmenleri ben göndereceğim" paylaşımı da bunda etkili oldu.

Seçim kazanılmadan, hükümet kurulmadan..

Sözcü TV canlı yayınına çıkan Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda İçişleri Bakanı olacağı iddiasıyla ilgili konuştu.  “İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

- Hükümet kurulmadan seçim kazanılmadan ve altı parti karar vermeden bakanlık konusu olmaz dedik.

Partim de ben de bunu isteriz ama...

– Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28’inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz.

– Bu, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. Bu süreçte bir dahlimiz olmaz. Sadece Kemal Bey’le konuşuruz.

– İkili görüşmeyle ilgili verebileceğim tüm bilgileri verdim size. Bundan daha fazlasını konuşmak, konuşmanın içeriğini aktarmak olur ki bu da nezaketin dışına çıkar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 kişilik cinayet zincirinde yeni gelişme! Öldürüp tarlaya gömmüş...
Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 kişilik cinayet zincirinde yeni gelişme! Öldürüp tarlaya gömmüş...
Muayene olmaya gelenler hayran kaldı! Defne Devlet Hastanesi böyle görüntülendi
Muayene olmaya gelenler hayran kaldı! Defne Devlet Hastanesi böyle görüntülendi
Düzce'de seyir halindeki otomobilin lastiği fırladı!
Düzce'de seyir halindeki otomobilin lastiği fırladı!
Marmaray'da ortalık karıştı! İki grup birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Marmaray'da ortalık karıştı! İki grup birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Masal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam etti
Masal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam etti
Bursa'da anayola inen ayı korku dolu anlar yaşattı: Otomobile böyle saldırdı o anlar kamerada!
Bursa'da anayola inen ayı korku dolu anlar yaşattı: Otomobile böyle saldırdı o anlar kamerada!
Defne Devlet Hastanesi’nde 2 hafta içinde cerrahi operasyona başlanacak
Defne Devlet Hastanesi’nde 2 hafta içinde cerrahi operasyona başlanacak
Belçika'da Yeşil Sol Parti müşahitleri, diğer sandık müşahitlerine saldırdı
Belçika'da Yeşil Sol Parti müşahitleri, diğer sandık müşahitlerine saldırdı
Ankara'da iğrenç olay! Ata sırayla tecavüz ettiler, tepkiler çığ gibi...
Ankara'da iğrenç olay! Ata sırayla tecavüz ettiler, tepkiler çığ gibi...
İzleyenlerin kanı donuyor! Otopark görevlisini araçla ezerek öldürdü
İzleyenlerin kanı donuyor! Otopark görevlisini araçla ezerek öldürdü
Ekrem İmamoğlu ile pazarda karşılaşan kadın 'Her yeri pahalı ettiniz' ettiniz dedi! Olay diyalog....
Ekrem İmamoğlu ile pazarda karşılaşan kadın 'Her yeri pahalı ettiniz' ettiniz dedi! Olay diyalog....
Alkollü sürücünün polise yaşattıkları kamerada!
Alkollü sürücünün polise yaşattıkları kamerada!