BIST 4.484
DOLAR 19,87
EURO 21,46
ALTIN 1.260,08
YEREL

Alkollü sürücünün polise yaşattıkları kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin şüphelenip durdurduğu aracın alkollü sürücüsü, ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl-Alanyurt yolunda devriye gezen trafik polisleri, seyir halindeyken sık sık şerit değiştiren 16 F 2414 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdular. Araçtan inen sürücü, ayakta durmakta zorluk çekti. Polis ekipleri, sürücü Musa B.'ye (63) alkol testi yapmak istediler. Alkol testini reddeden sürücü, evine gitmek istedi. Polis ekiplerinin ısrarla tutmaya çalıştığı sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

Israrla alkol testini reddeden sürücü Musa B., "Yok üflemem. Arabayı bıraktım gidiyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ben eve gidiyorum. Bıraktık araba orada, benimle işin yok. Alkollüyüm ama test yaptırmak istemiyorum. Üflemiyorum." dedi.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkol testini reddetmekten 11 bin 645 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı
Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı
Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Özlem Gürses terör cevabını duyunca yayını terk etti
Özlem Gürses terör cevabını duyunca yayını terk etti
'Ben eski kaşarım' diyen Cübbeli Ahmet Hoca: 'Biz şeriatçıyız, ne demokratı ya'
'Ben eski kaşarım' diyen Cübbeli Ahmet Hoca: 'Biz şeriatçıyız, ne demokratı ya'
Ekrem İmamoğlu 'Ülkücülük nedir bilirim dedi Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek paylaştı
Ekrem İmamoğlu 'Ülkücülük nedir bilirim dedi Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek paylaştı
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını sağlayan görüşme! Erdoğan'ı taklit eden Nahya: Kurt bakışlım...
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını sağlayan görüşme! Erdoğan'ı taklit eden Nahya: Kurt bakışlım...
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak" dedi sandık çağrısı yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak" dedi sandık çağrısı yaptı
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı
Abdullatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez'
Abdullatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez'
Galata'da dehşet anları! Çığlık çığlığa kaçarken birbirlerini ezdiler
Galata'da dehşet anları! Çığlık çığlığa kaçarken birbirlerini ezdiler
İlber Ortaylı, gizli gizli sigara içen Celal Şengör'ü karısı Oya'ya şikayet etti! O anlar kahkaha attırdı
İlber Ortaylı, gizli gizli sigara içen Celal Şengör'ü karısı Oya'ya şikayet etti! O anlar kahkaha attırdı
İstanbul'da akılalmaz tuzak kamerada: Buluşma vaadiyle eve çağırıp gasp ettiler
İstanbul'da akılalmaz tuzak kamerada: Buluşma vaadiyle eve çağırıp gasp ettiler