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Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını sağlayan görüşme! Erdoğan'ı taklit eden Nahya: Kurt bakışlım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın son skeci yine sosyal medyada gündem oldu. Nahya bu kez, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasını parodi haline getirdi. Nahya'nın "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." notuyla paylaştığı skeçte Erdoğan'ın Oğan'ı ikna etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." parodisi yaptığı video sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği konusu uzun süredir tartışılıyordu.

Oğan'ın kararını Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmasının ardından, Muhammed Nur Nahya da , bu konuyu yayınladığı skeçle parodileştirdi.

Oğan ve Erdoğan'ın telefon görüşmesi

Nahya söz konusu skeci, "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." ifadeleriyle paylaştı.

Önce geçiştirdi Kılıçdaroğlu'nu duyunca...

Skeçte, Sinan Oğan'la görüşecek misiniz sorusunu "Haber izliyorum" diyerek geçiştiren Erdoğan, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ın görüşeceğini öğrenince telefona sarıldı.

Skeçte Erdoğan, "Kurt bakışlım nasıl gidiyor? Devlet Bey'le konuştuk seçim sonrasında 2-3 günlük tatil ayarlayalım Tanrı Dağı'na gidelim, Sinan sever dedik" ifadeleriyle ikna konuşması yaptı. 

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