Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun Rize'de ikinci kez fırlatıldı görüntüler paylaşıldı

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 2'ncisi, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Tayfun menzili 561 kilometre

O dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

Balistik füzeler neden önemli?

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

Menzil uzunlukları

Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.

Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.

Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.

Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)