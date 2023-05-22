Hilal Kaplan'dan HÜDA PAR paylaşımı! Dikkat çeken 28 Şubat sözleri: "Bize engel olan CHP zihniyetiydi"

14 Mayıs 2023'te yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HÜDA PAR'ın meclise 4 adayı ile birlikte girmesi tartışma konusu olurken Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna 6 gün kala flaş bir paylaşım geldi. HÜDAPAR Kurucu Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Eşi Dr. Meryem Yılmaz'ın yer aldığı videoda '28 Şubat' sözleri dikkat çekti.

Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitmeye hazırlanırken ATA ittifakı'nın resmen dağılmasıyla birlikte, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucu ikinci turda Sinan Oğan, Cumhur ittifakı'nı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Hilal Kaplan'dan HÜDAPAR paylaşımı

İkinci tura 6 gün kala sosyal medya yapılan paylaşımlar da dikkat çekmeye devam ediyor. 14 Mayıs 2023'te yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HÜDA PAR'ın meclise 4 adayı ile birlikte girmesi tartışma konusu olmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın HÜDAPAR paylaşımı dikkat çekerken HÜDAPAR Kurucu Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Eşi Dr. Meryem Yılmaz'ın açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

"28 Şubat sürecinde başörtüsü sorunu yaşamasına rağmen..."

HÜDA PAR Kurucu Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Hüseyin Yılmaz açıklamasında “Eşim Meryem Hanım kamuda uzman diş hekimi olarak görev yapıyor. Öğrenciyken evlendik, okumasına katkı sundum. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sorunu yaşamasına rağmen destek çıktım, katkı sundum. Eşim, şu an uzman diş hekimi olarak görevine devam ediyor. Bir kızım şu an intörn doktor, diğer kızım ise seneye inşallah intörn doktor olacak" ifadelerini kullandı.

"Bize engel olan CHP zihniyetiydi”

HÜDA PAR Kurucu Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'ın eşi Meryem Yılmaz ise 28 Şubat çıkışı yaptı. "Bize engel olan CHP zihniyetiydi”diyen Yılmaz'ın "CHP ve 28 Şubat zihniyeti başörtülü olan öğrencilerin hepsini okullardan attı, eğitimlerine engel oldu. Kadınlara engel olanlar; İslam dini, Müslümanlar, dindarlar veya HÜDA PAR değildi. Bize engel olan CHP zihniyetiydi" sözleri dikkat çekti.