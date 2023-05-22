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Depremzede vatandaş tarlasını herkese açtı! “Helal olsun” pankartı astı!

Adıyaman'da birçok yakınını 6 Şubat depreminde kaybeden depremzede Mustafa Hicri Toprak, 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak, “Helal Olsun” pankartı astı.

6 Şubat depreminde Ablası, yeğenlerini, kuzenlerini, eniştesini ve birçok yakınını kaybeden Adıyamanlı Mustafa Hicri Toprak, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı. Mustafa Hicri Toprak, tarlasını açmanın yanı sıra karayolu üzerine de “Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götüre bilirsiniz. Helal olsun” yazılı pankart açtı.

Pankartı gören vatandaşlar ise yol kenarında durarak istedikleri kadar nohut yaparak götürüyor yada bulunduğu yerde istedikleri kadar yiye biliyor. Günde birçok vatandaşın uğradığı nohut tarlası için asılan pankart da dikkatlerden kaçmıyor.

Yapılan örnek davranış karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlardan Abdullah Erbay, “Yoldan geçtim yazıyı görünce nohut tarlasına girdim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Depremde yakınlarını kaybetmiş, burayı da gelen geçene serbest etmiş gelip nohut yesinler diye. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizler de depremzedeyiz, bu davranış hoşumuza gitti, böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor. Böyle insanların olmasından dolayı mutlu oluyoruz. Bende biraz nohut yaptım, çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye” dedi.

Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise konuşmasında, “Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşehrilerim, akrabalarım ve arkadaşlarım için ne yapabilirim mi düşünerek onların acılarını bir nebzede dindirmek için böyle bir yola başvurdum. Özellikle her hangi bir beklenti ve reklam hedefiyle değil, sadece Allah için yaptım. Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter. Vatandaşlar gelip alıyor ve bende onların aldığını görünce mutlu oluyorum, alanlarda mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

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