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MEDYA

Özlem Gürses Sinan Oğan'ı canlı yayında çileden çıkardı! Soyadını 'oğlan' diye yazdı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında kime destek vereceği merak konusu olan Sinan Oğan, Yuotue'da Özlem Gürses'in konuğu oldu. Sinan Oğan, ekranda soyadının ‘Oğlan’ şeklinde yazılmasına çok kızdı. Özlem Gürses'in "Arkadaşlar yanlışlıkla yazmışlardır" diyerek gülmesi ekrana yansıdı. Oğan, Özlem Gürses’in ısrarla özür dilememesinde de çok sinirlendi.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 5,2 oy alarak bütün dikkatleri üzerine toplayan ve ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi desteleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, Özlem Gürses’in sorularını yanıtlamak için programına katıldı.

Soyadını 'Oğan' yerine 'Oğlan' olarak yazdılar

Kendisine 28 Mayıs’ta yapılacak seçimlere yönelik sorular sorulan Sinan Oğan, canlı yayın sırasında soyadının 'Oğan' yerine 'Oğlan' şeklinde ekranlara verilmesine çok kızdı. Gürses ile Oğan arasındaki konuşma sosyal medyada da gündem oldu.

Sinan Oğan sinirlendi Gürses güldü

Sinirlendiği her halinden belli olan fakat sesini yükseltmeyen Oğan, sunucu Özlem Gürses’ten özür dilemesini bekledi. Özlem Gürses "yanlışlıkla yazılmıştır" deyip güldü. Oğan "yanlışlıkla yazmayacaksınız doğru yazacaksınız" diye tersledi ama Özlem Gürses özür dilemedi. Tartışma uzayınca neye uğradığını şaşıran Özlem Gürses programı zar zor toparlamaya çalıştı.

Gülnaz Şırınga skandalı hala unutulmadı...

Özlem Gürses, yine bir canlı yayın sırasında "Gülnaz Şırınga" adlı bir fake hesabın gönderdiği hemşire olduğunu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Covid aşısını yaptığını ve Bahçeli’nin canı acıdığı için korumaları tarafından tartaklandığı paylaşımını canlı yayında gerçek sanarak okumuş ve alay konusu olmuştu.

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