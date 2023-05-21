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Nuri Sesigüzel'in cenaze töreninde Mahmut Tuncer'den bir kadına: Yüzsüz müsün

Mahmut Tuncer, hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in cenaze törenine katıldı. Usta isim hakkında konuşurken Tuncer, bir kadından gelen soruyu duyunca tepkisiz kalamadı.

Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için düzenlenen cenaze namazında ünlü isimler de vardı. Bu isimlerden biri de Mahmut Tuncer'di.

Tuncer'in, cenaze töreni alanında basın mensuplarıyla röportaj yaptığı sırada bir kadın gelip "Mahmut Bey çok özür dilerim 20 liran var mı?" dedi.

Mahmut Tuncer bu soru nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. 

Tuncer, soruyu soran kişiye ters ters bakarak "Sende 100 lira var mı? Yüzsüz müsün?" dedi. (SnobMagazin)

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