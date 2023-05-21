BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
YEREL

İstanbul'da park kavgası boks maçını aratmadı! Kavgayı ayırmak isteyen adam yere yığıldı, o anlar kamerada

İSTANBUL'da park yeri nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırdı. İki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isteyen adam aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi. Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü.

Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırırken, mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

Kavga sırasında bir adamın kavgayı ayırmak isteyen komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı!
Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı!
Bahçeli'den ikinci tur vurgusu! "Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"
Bahçeli'den ikinci tur vurgusu! "Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"
İstanbul'da madde bağımlısı kişi evini ateşe verdi!
İstanbul'da madde bağımlısı kişi evini ateşe verdi!
Sivas’ta hortum çatıları uçurdu! O anlar kameraya yansıdı
Sivas’ta hortum çatıları uçurdu! O anlar kameraya yansıdı
Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu: 9 asker hafif yaralı
Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu: 9 asker hafif yaralı
Almayan'da ikinci tur izdihamı!
Almayan'da ikinci tur izdihamı!
Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye istediği görevleri verebilir
Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye istediği görevleri verebilir
Tekidağ'da feci kaza! Motosiklet şaha kalktı, sürücü böyle savruldu! O anlar kamerada
Tekidağ'da feci kaza! Motosiklet şaha kalktı, sürücü böyle savruldu! O anlar kamerada
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde skandal hareket! Secde eden rakibine tükürdü
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde skandal hareket! Secde eden rakibine tükürdü
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Sivas'ta ilginç manzara: Görenler ağaçtaki tabuta şaşkınlıkla bakıyor! Nedeni ise...
Sivas'ta ilginç manzara: Görenler ağaçtaki tabuta şaşkınlıkla bakıyor! Nedeni ise...