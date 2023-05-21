İstanbul'da park kavgası boks maçını aratmadı! Kavgayı ayırmak isteyen adam yere yığıldı, o anlar kamerada
İSTANBUL'da park yeri nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırdı. İki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isteyen adam aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi. Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü.
Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırırken, mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.
Kavga sırasında bir adamın kavgayı ayırmak isteyen komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.