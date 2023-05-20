Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Feci kaza kamerada

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kazanın görüntülerinde anneanne ve torunu trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışırken o sırada hareket etmeye çalışan tırın altında kaldılar. Anneanne ve torunun tırın altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Anneanne ve torunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Babaeski Mezarlığına defnedildi.