BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
GÜNCEL

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Feci kaza kamerada

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kazanın görüntülerinde anneanne ve torunu trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışırken o sırada hareket etmeye çalışan tırın altında kaldılar. Anneanne ve torunun tırın altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Anneanne ve torunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Babaeski Mezarlığına defnedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde skandal hareket! Secde eden rakibine tükürdü
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde skandal hareket! Secde eden rakibine tükürdü
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Sivas'ta ilginç manzara: Görenler ağaçtaki tabuta şaşkınlıkla bakıyor! Nedeni ise...
Sivas'ta ilginç manzara: Görenler ağaçtaki tabuta şaşkınlıkla bakıyor! Nedeni ise...
Zülfiye nine TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! O anları böyle anlattı...
Zülfiye nine TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! O anları böyle anlattı...
Oto galericiler sitesinde kavga: Sopa ve muştayla darp ettiler
Oto galericiler sitesinde kavga: Sopa ve muştayla darp ettiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vatan borcu vurgusu "sandığa gelin" çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vatan borcu vurgusu "sandığa gelin" çağrısı
Cübbeli Ahmet Hoca CHP'yi uyardı: "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı"
Cübbeli Ahmet Hoca CHP'yi uyardı: "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı"
Bakan Koca'dan çadır kente gece ziyareti! Depremzede ile samimi diyalog: "Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız"
Bakan Koca'dan çadır kente gece ziyareti! Depremzede ile samimi diyalog: "Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız"
Ümit Özdağ canlı yayında tek tek açıkladı: Ata İttifakı 2.tur kimi destekleyecek?
Ümit Özdağ canlı yayında tek tek açıkladı: Ata İttifakı 2.tur kimi destekleyecek?
'Büyü yapma' ilanıyla 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdılar
'Büyü yapma' ilanıyla 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rehavet" uyarısı! "Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rehavet" uyarısı! "Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz"
Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Erdoğan'ın kazanması demek..."
Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Erdoğan'ın kazanması demek..."