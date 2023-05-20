Cübbeli Ahmet Hoca CHP'yi uyardı: "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı"

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, seçim sonuçlarıyla ilgili ilginç bir çıkışa imza attı. CHP listelerinden seçime giren Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerin yüzde 2 bile oyları olmadan 38 milletvekili kazandıklarını hatırlatan Cübbeli Ahmet, CHP'ye "Bu sağcılara aldanmayın ya hu" diye seslendi...

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına doğru düzgün bir katkıları olmadan 34 milletvekilini Meclis'e sokmayı başardı. CHP içinde de rahatsızlığa neden olan bu durum, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün diline düştü.

Vaaz kürsüsünde seçim sonuçlarını değerlendiren Cübbeli Hoca, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den. Bu solcular ne zaman akıllanacak" dedi. Cübbeli'nin CHP’yi uyararak “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi dikkat çekti.

CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10, Demokrat Parti üç milletvekili kazandı. Meclis'in açılması sonrası 38 milletvekili, CHP'den ayrılıp partilerine geri dönecek.