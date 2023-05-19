BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,38
ALTIN 1.247,33
MEDYA

Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin'le fena dalga geçti! 'Bak bak.. ben ikna oldu'

Gazeteci Levent Gültekin, "Erdoğan’ın yeni dönemde daha yumuşak bir liderlik pozisyonuna geçeceği izlenimini aldım" dedi. Cüneyt Özdemir, Gültekin'le çok fena dalgasını geçti: 'Bak bak.. ben ikna oldu'

Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimleri sonrasında yeni dönemde takınacağı tavırla ilgili sözlerini ironik bir şekilde tiye aldı. YouTube kanalından Levent Gültekin'in sözlerini 'tutarsızlık' olarak değerlendiren Özdemir, "Her şey mi yüz seksen derece zıt çıkar" diye eleştirdi. Videosunu sosyal medya hesabından "Ben ikna oldum" başlığıyla paylaşan Cüneyt Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

'AK Partililer de bunu söylüyor, çok yumuşayacakmış'

"Her şey mi yüz seksen derece zıt çıkar? Levent Gültekin kanala çıkmış. Nereye çıkmış, tabii ki Ruşen Çakır'a. Diyor ki 'Erdoğan'ın yeni dönemde çok yumuşak olacak' diyor. Bak bak, ikinci tur bitti.  Ve de kaynakları var, kaynaklarından teyit etmiş. Benim yok mesela. Bu tespiti edeceğim bir kaynağım yok. 'Kaynaklarım öyle dedi' diyor. 'AK Partililer de bunu söylüyor, çok yumuşayacakmış' diyor. 

Ertuğrul Özkök 21 yıldır temenni ediyor

Ertuğrul Özkök'le aralarında geçen bir sohbeti de anlatan Cüneyt Özdemir şöyle devam etti:

- Geçen gün Ertuğrul Özkök'le karşılaştık. "Bizim Erdoğan'dan beklentimiz şu" diye yazıyor. "Ya Ertuğrul abi ne zaman yorulacaksın bu beklentiden. Senin o beklentin hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman kendi kitlesi dışındaki kitlelerin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmayacak.' Bunu kabullen artık. 21 yıldır aynı beklenti içindesin" dedim. 

- Neyse şimdi biraz da Levent Gültekin temenni etsin ama ufak bir durum var yarış bitmedi daha. Şu an hala ikinci turdayız, maçtayız.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Partili genç sordu Ekrem İmamoğlu cevap verdi! Cami avlusunda PKK ve mülteci sohbeti
AK Partili genç sordu Ekrem İmamoğlu cevap verdi! Cami avlusunda PKK ve mülteci sohbeti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni video! Erdoğan fotoğraflarıyla dolu...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni video! Erdoğan fotoğraflarıyla dolu...
Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı böyle kurtarıldı!
Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı böyle kurtarıldı!
Afyonkarahisar'daki tır kazası güvenlik kamerasında!
Afyonkarahisar'daki tır kazası güvenlik kamerasında!
Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı
Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
Bakan Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'de! 19 Mayıs kutlanıyor...
Bakan Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'de! 19 Mayıs kutlanıyor...
İstanbul'da bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracısından 10 bin lira zam istemiş
İstanbul'da bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracısından 10 bin lira zam istemiş
Somali'de bir şehrin yüzde 90'ı sular altında kaldı
Somali'de bir şehrin yüzde 90'ı sular altında kaldı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi
Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi
Binali Yıldırım canlı yayında şaşırdı! 'Burdayım be' sesini duyunca stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Binali Yıldırım canlı yayında şaşırdı! 'Burdayım be' sesini duyunca stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı