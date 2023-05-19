Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin'le fena dalga geçti! 'Bak bak.. ben ikna oldu'

Gazeteci Levent Gültekin, "Erdoğan’ın yeni dönemde daha yumuşak bir liderlik pozisyonuna geçeceği izlenimini aldım" dedi. Cüneyt Özdemir, Gültekin'le çok fena dalgasını geçti: 'Bak bak.. ben ikna oldu'

Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimleri sonrasında yeni dönemde takınacağı tavırla ilgili sözlerini ironik bir şekilde tiye aldı. YouTube kanalından Levent Gültekin'in sözlerini 'tutarsızlık' olarak değerlendiren Özdemir, "Her şey mi yüz seksen derece zıt çıkar" diye eleştirdi. Videosunu sosyal medya hesabından "Ben ikna oldum" başlığıyla paylaşan Cüneyt Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

'AK Partililer de bunu söylüyor, çok yumuşayacakmış'

"Her şey mi yüz seksen derece zıt çıkar? Levent Gültekin kanala çıkmış. Nereye çıkmış, tabii ki Ruşen Çakır'a. Diyor ki 'Erdoğan'ın yeni dönemde çok yumuşak olacak' diyor. Bak bak, ikinci tur bitti. Ve de kaynakları var, kaynaklarından teyit etmiş. Benim yok mesela. Bu tespiti edeceğim bir kaynağım yok. 'Kaynaklarım öyle dedi' diyor. 'AK Partililer de bunu söylüyor, çok yumuşayacakmış' diyor.

Ertuğrul Özkök 21 yıldır temenni ediyor

Ertuğrul Özkök'le aralarında geçen bir sohbeti de anlatan Cüneyt Özdemir şöyle devam etti:

- Geçen gün Ertuğrul Özkök'le karşılaştık. "Bizim Erdoğan'dan beklentimiz şu" diye yazıyor. "Ya Ertuğrul abi ne zaman yorulacaksın bu beklentiden. Senin o beklentin hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman kendi kitlesi dışındaki kitlelerin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmayacak.' Bunu kabullen artık. 21 yıldır aynı beklenti içindesin" dedim.

- Neyse şimdi biraz da Levent Gültekin temenni etsin ama ufak bir durum var yarış bitmedi daha. Şu an hala ikinci turdayız, maçtayız.