Binali Yıldırım canlı yayında şaşırdı! 'Burdayım be' sesini duyunca stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında konuşurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vura vura "Buradayım ben buradayım" videosu yayına verilince bir anda Kılıçdaroğlu stüdyoda sandı ve etrafına bakındı. O anlar canlı yayına yansıdı.

CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları üzerine "Neden bu kadar sinirlendi acaba" dediği sırada stüdyodaki ekrandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vura vura çektiği "Buradayım be buradayım" videoyu oynatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun sesini duyunca bir anda arkasına dönüp Kılıçdaroğlu'nu arayan Binali Yıldırım'ın o şaşkınlık anı ekrana yansıdı. Kılıçdaroğlu videosunun bitmesinin ardından Yıldırım "Biz de buradayız, buyursun gelsin. Biz 20 yıldır buradayız" karşılığı verdi gülümseyerek.