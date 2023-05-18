Kılıçdaroğlu 'FETÖ'yü besleyip büyüttün' dedi Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki videosu gündem oldu

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'yü besleyip büyütmekle suçlaması sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün parti genel merkezinde 28 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalar tartışma başlattı.

Kılıçdaroğlu, "FETÖ'yü besleyip büyüten ayağına kadar gider ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin?" diyerek Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçime 10 gün kala bu çıkışı sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yıllarda videosu yayıldı.

Zaman ve Bugün'e destek ziyaretleri

FETÖ'nün 17-25 Aralık FETÖ operasyonları sonrası STV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu'nun o dönem başbakan olan Erdoğan için "kaçmaktan başka çaresi yok dediği açıklamaları ve FETÖ medyasına el konulması sürecinde Kılıçdaroğlu'nun destek ziyaretleri ve beyanatları bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca FETÖ'nün kumpas davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in CHP'den aday gösterilmesine tepkiler de yer aldı.