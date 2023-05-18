BIST 4.499
DOLAR 19,79
EURO 21,31
ALTIN 1.244,47
SEÇİM2023

Kılıçdaroğlu 'FETÖ'yü besleyip büyüttün' dedi Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki videosu gündem oldu

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'yü besleyip büyütmekle suçlaması sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün parti genel merkezinde 28 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalar tartışma başlattı.

Kılıçdaroğlu, "FETÖ'yü besleyip büyüten ayağına kadar gider ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin?" diyerek Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçime 10 gün kala bu çıkışı sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yıllarda videosu yayıldı.

Zaman ve Bugün'e destek ziyaretleri 

FETÖ'nün 17-25 Aralık FETÖ operasyonları sonrası STV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu'nun o dönem başbakan olan Erdoğan için "kaçmaktan başka çaresi yok dediği açıklamaları ve FETÖ medyasına el konulması sürecinde Kılıçdaroğlu'nun destek ziyaretleri ve beyanatları bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca FETÖ'nün kumpas davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in CHP'den aday gösterilmesine tepkiler de yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İşte Titanik batığının en net görüntüleri!
İşte Titanik batığının en net görüntüleri!
Bomba ses kaydı! DEVA Partisi'nde 'edepsiz' kavgası! Ali Babacan'ın önünde yaşandı
Bomba ses kaydı! DEVA Partisi'nde 'edepsiz' kavgası! Ali Babacan'ın önünde yaşandı
Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı
Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı
Tuğba Ekinci, 'AKP gelirse böyle giyinemezsin' yorumlarına cevap verdi
Tuğba Ekinci, 'AKP gelirse böyle giyinemezsin' yorumlarına cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...
Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na sarılarak ağladı! 'Yemeğini yedin mi?' diye sordu
Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na sarılarak ağladı! 'Yemeğini yedin mi?' diye sordu
Sokak ortasında dehşet saçtı: Miras kavgasında dayısını vurdu o anlar kamerada
Sokak ortasında dehşet saçtı: Miras kavgasında dayısını vurdu o anlar kamerada
Saksağan ağaçtaki kediyi gagasıyla vurarak düşürmeye çalıştı
Saksağan ağaçtaki kediyi gagasıyla vurarak düşürmeye çalıştı
Yüzlerce süt kuzusu, anneleriyle buluştu
Yüzlerce süt kuzusu, anneleriyle buluştu
Bakan Murat Kurum gözleri dolan deprem gönüllüsünü böyle teselli etti
Bakan Murat Kurum gözleri dolan deprem gönüllüsünü böyle teselli etti
Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın ikinci tur diyaloğu olay oldu! Adam kazanamadı...
Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın ikinci tur diyaloğu olay oldu! Adam kazanamadı...
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Seçimde 2.tur mesajı ve dikkat çeken çağrı: "Vatanını seven sandığa gelsin"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Seçimde 2.tur mesajı ve dikkat çeken çağrı: "Vatanını seven sandığa gelsin"