Bakan Murat Kurum gözleri dolan deprem gönüllüsünü böyle teselli etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sancaktepe ziyaretinde bir vatandaş, depremzedelere yapılan saldırılara ve muhalefet belediyelerinin tutumuna isyan etti. Kurum, gözleri dolan vatandaşı "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!" diyerek teselli etti. O anlar böyle görüntülendi.

Bakan Kurum'un Sancaktepe'de temaslarda bulunduğu sırada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak çalışan bir vatandaş yanına geldi.

Kurum'a, bazı muhalefet belediyelerinin seçimlerden sonra depremzedelere yönelik tutumuna ilişkin duygularını anlatan vatandaş, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü söyledi.

Bakan Kurum ise gözleri dolan vatandaşı şu sözlerle teselli etti: "Biz Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok."

Kurum, o anlarda çekilen görüntüleri de twitter hesabından paylaştı.