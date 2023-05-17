AK Parti ve Erdoğan'ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bir otelde misafir ettiği depremzedeleri seçim sonuçları açıklanınca çıkarma kararı aldı. CHP'li belediye, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak depremzedelerin kalış süresini uzattı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza attı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı. Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.