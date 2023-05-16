Cüneyt Özdemir 12 saat kesintisiz yayınla 'Youtube trendler'de birinci oldu! Muhalif kanallara tepki

14 Mayıs akşamı seçim sonuçlarını gece boyu Anadolu Ajansı ve Anka verilerini takip ederek yayımlayan Cüneyt Özdemir, 12 saat kesintisiz yayın yaparak Youtube trendler listesinde bir numara oldu. Özdemir, muhalif kanalların Erdoğan'ın balkon konuşmasını vermemesine ise tepki gösterdi.

Televizyon yayınlarının yanında internet üzerinde de seçim sonuçları anlık olarak yayımlanırken, Youtube kanalında Anadolu Ajansı ve Anka verilerini takip ederek sonuçları paylaşan Cüneyt Özdemir, Kenan Taş'la birlikte 12 saat kesintisiz seçim yayını yaparak Youtube trendler listesinde bir numara oldu.

60 kişilik ekiple 12 saat kesintisiz yayın

60 kişilik bir ekiple yayını hazırlayan Cüneyt Özdemir gecenin çok izlenen yayınına imza attı. 12 saat kesintisiz yayın sırasında Anadolu Ajansı ve ANKA verilerini birlikte veren Cüneyt Özdemir, CHP'den gelen verilerle ilgili "CHP verilerinde de Erdoğan önde" açıklamasıyla Twitter'da da en çok konuşulan yayın oldu.

Muhalif kanallara Erdoğan tepkisi

Cüneyt Özdemir, muhalif kanalların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını vermemesine de tepki gösterdi. Özdemir, "Muhalif kanallar böylesi kritik bir gecede Erdoğan'ın konuşmasını görmedi bile, bu gazetecilik değil. Görmezden geliyorsun ama böyle bir realite var karşında, görmezden geliyorsun ama rakamlar görmezden gelmiyor" dedi.