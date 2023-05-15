Selçuk Tepeli gece boyu çırpındı! Nevşin Mengü ile bile kavga etti ama sonuçları değiştiremedi!

Seçim ekranlarında yandaşlık yarışı vardı. Gece boyu yayınlarda en dikkat çeken çıkışlara ise Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli imza attı. Sonuçlar geldikçe "O sonuçlara inanmayın" diyen Tepeli, zaman zaman konuklarıyla da tartıştı. Ama seçimin sonucunu değiştiremedi...

14 Mayıs seçimlerinde sandıklar kapanır kapanmaz tüm televizyonlar canlı yayına geçti. Sabaha kadar canlı yayınlar sürerken, bazı yorumcular ve gazetecilerin kendi istedikleri sonucun çıkması için yırtınmaları ve tarafsızlıklarını rafa kaldırmaları dikkat çekti. En dikkat çeken isim ise Selçuk Tepeli oldu. Öyle ki beğenmediği yorum yapan konuklarıyla tartışmaya girmekten bile çekinmedi.

Fox Ana Haber'in sunucusu Selçuk Tepeli'nin gece boyunca Erdoğan'ın önde olmadığını iddia etmesi, zaman zaman konuklarıyla tartışması geceye damga vurdu. Ajanslardan gelen veriler üzerinden yorum yapan konuklarıyla sık sık tartışmaya girip "O veriler doğru değil" çıkışları yapan Selçuk Tepeli, Nevşin Mengü ile de sert tartışmalar yaşadı.