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Sultangazi'de "geçersiz oy" tartışması! İki AK Partili görevli darbedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

SULTANGAZİ'de, "geçersiz oy" tartışmasının ardından çıkan kavgada darbedilen iki AK Partili görevli yaralandı. Geçersiz sayılan oyun daha sonra geçerli kabul edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yer alan Hüseyin Ersu İlköğretim Okulu'ndaki 2300 numaralı sandıkta yapılan sayım sırasında geçersiz sayılan oy nedeniyle tartışma çıktı.

Saadet Partili ve AK Partili görevliler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Okulun dışına taşan kavgada darbedilen iki AK Partili görevli yaralandı.

Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Geçersiz sayılan oyun daha sonra geçerli kabul edildiği öğrenildi.

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