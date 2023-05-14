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POLİTİKA

Canlı yayında dikkat çeken oy oranı açıklaması! Hakan Bayrakçı duyurdu: "Bu saatten sonra zor"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde yüzde 30'u açıldığında SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklar açılmaya başladı.

"Erdoğan’ın 52.4 oy oranının 49’ları düşmesı, bu saatten sonra zor"

Bayrakçı "Erdoğan’ın 52.4 oy oranının 49’ları düşmesi, bu saatten sonra zor görünüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, tamamına yakını, yani yüzde 60-70 açıldığında, 50-51 gibi görünüyor.” dedi.

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